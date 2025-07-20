Соперником 46-летия филиппинца стал Марио Барриос из США, который был на 16 лет моложе Мэнни Пакьяо, сообщает 24 Канал.

Интересно Усик столкнулся в неожиданной дуэли взглядов с обидчиком Тайсона: сенсационное видео

Как закончился бой Пакьяо – Барриос?

На кону их поединка стоял титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Зрители, которые собрали на культовой арене "MGM Grand" в американском Лас-Вегасе, увидели захватывающий бой и сенсационный результат. Судьи не смогли определить победителя, насчитав ничью: 115-113 (Барриос) и дважды ничья 114-114.

Марио Барриос хоть и не победил, но сохранил свой чемпионский титул. Для 30-летнего американского боксера эта ничья стала уже второй в карьере: 33 поединка, 29 побед (18 – нокаутом) и 2 поражения.

Для Пакьяо этот поединок стал первым профессиональным поединком с августа 2021-го, когда Мэнни проиграл кубинцу Йорденису Угасу. После чего разве что участвовал в выставочных шоу. За его спиной 73 проведенных боя, в которых "Пак Мэн" оформил 62 победы (39 – нокаутом) при 8-ми поражениях и теперь 3-х ничьих.

Видеообзор боя Пакьяо – Барриос

После поединка Пакьяо заверил, что верит в то, что может снова когда-то стать чемпионом мира по боксу.