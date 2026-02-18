Подія відбудеться 18 квітня на арені "Thomas and Mack Center" у Лас-Вегасі. Як повідомляє The Ring, це буде 10-раундовий бій.
Що відомо про повернення Пак'яо?
"Пекмен", як називають спортсмена з Філіппін, заявив, що підтримка вболівальників з усього світу продовжують надихати його.
Повернення до Лас-Вегаса так багато значить для мене, і я радий працювати з командою, яка зосереджена на створенні вражень світового класу для вболівальників,
– сказав він.
47-річний Пак'яо додав, що повертається на ринг, щоб подарувати фанатами чудовий бій.
Як нагадує ESPN, востаннє філіппінець бився у липні 2025 року проти чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєинок завершився нічиєю.
Очікувалося, що ветеран боксу зробить другу поспіль спробу завоювати титул й домовлявся на січень з чемпіоном WBA Роландо Ромеро. Але Менні передумав, коли з'явилися чутки про реванш з Флойдом Мейвезером, пише vRINGe.
Бій Пак'яо – Проводніков обговорювався, коли обидва були на піку кар'єри, але поєдинок так і не відбувся.
Інсайдер Кріс Меннікс повідомляє, що інвестори довго шукали опонента для Пак'яо – від пропозицій відмовилися Хуан Мануель Маркес і Тімоті Бредлі.
Що відомо про Проводніков?
- 42-річний росіянин, який завершив кар'єру у 2021 році, не проводив офіційних боїв з 2016 року. "Сибірський Роккі", як називають Проводнікова, був чемпіоном світу за версією WBO.
- Спершу він сильно критикував виставкові поєдинки й стверджував, що це неповага до боксу. Проте, в його активі є кілька таких подій – бої з Алі Багаутіновим і Хосе Луїсом Кастільо.
- Як повідомляє "Чемпіон", у 2022 році Руслан заявляв, що готовий піти на війну проти України. У квітні 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив особисті санкції проти Проводнікова.