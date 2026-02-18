Подія відбудеться 18 квітня на арені "Thomas and Mack Center" у Лас-Вегасі. Як повідомляє The Ring, це буде 10-раундовий бій.

Дивіться також Не Джошуа і навіть не Ф'юрі: у команді Усика назвали найважчого суперника в кар'єрі

Що відомо про повернення Пак'яо?

"Пекмен", як називають спортсмена з Філіппін, заявив, що підтримка вболівальників з усього світу продовжують надихати його.

Повернення до Лас-Вегаса так багато значить для мене, і я радий працювати з командою, яка зосереджена на створенні вражень світового класу для вболівальників,

– сказав він.

47-річний Пак'яо додав, що повертається на ринг, щоб подарувати фанатами чудовий бій.

Як нагадує ESPN, востаннє філіппінець бився у липні 2025 року проти чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєинок завершився нічиєю.

Очікувалося, що ветеран боксу зробить другу поспіль спробу завоювати титул й домовлявся на січень з чемпіоном WBA Роландо Ромеро. Але Менні передумав, коли з'явилися чутки про реванш з Флойдом Мейвезером, пише vRINGe.

Бій Пак'яо – Проводніков обговорювався, коли обидва були на піку кар'єри, але поєдинок так і не відбувся.

Інсайдер Кріс Меннікс повідомляє, що інвестори довго шукали опонента для Пак'яо – від пропозицій відмовилися Хуан Мануель Маркес і Тімоті Бредлі.

Що відомо про Проводніков?