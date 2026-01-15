Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик высказал свое мнение относительно величайшего боксера супертяжелого веса в истории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxingnewsonline.

Кто лучший боксер мира?

Украинец без колебаний выбрал Мухаммеда Али, одного из самых известных боксеров в истории.

"Мухаммед Али? Это GOAT", – коротко ответил украинский боксер, не упомянув известных боксеров современности, в частности Тайсона Фьюри или братьев Кличко.

Обратите внимание. Как свидетельствуют данные BoxRec, Мухаммед Али за карьеру провел 61 бой, выиграл 56 поединков и потерпел 5 поражений.

Что объединяет Усика и Али?

Общеизвестно то, что Мухаммед Али является кумиром Усика в боксе. Интересно, что обоих боксеров связывают немало фактов.

Во-первых, оба спортсмена родились 17 января.

Во-вторых, антропометрические данные Усика и Али совпадают – рост у обоих 191 сантиметр и размах движение 198 сантиметров.

Оба боксера становились олимпийскими чемпионами и получали статус абсолютного чемпиона на профессиональном ринге.

Также часто сравнивают стиль и характер обоих боксеров. Например, Бьяджо Али Уолш, внук легендарного боксера, в интервью Sky Sports называл Усика талантливым спортсменом и обращал внимание на схожие физические данные. Кроме того, внук Мохаммеда Али сравнил политическое значение обоих боксеров для их стран, вспомнив о войне в Украине.

Зато Халила Али, вдова американца, в комментарии для Seconds Out заявила, что никто не сравнится с Мухаммедом Али, в том числе и Усик.

