Теремоана Теремоана сравнил достижения Александра Усика и легендарного Мухаммеда Али, который является кумиром и родился в один день с украинцем. Непобедимый супертяжеловес рассказал, почему Усик до сих пор не превзошел Али, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также "Дают легких соперников": известный супертяжеловес назвал победителя боя Усик – Итаума

Чем Усик отличается от Али?

Теремоана считает Усика техническим лучшим боксером в хевивейте на данный момент. Австралийский боксер не скрывает, что ему нравится стиль украинца и то, как он сохраняет спокойствие, когда выходит в ринг. Теремоана хочет взять пример с Александра.

Если говорить о лучших боксеров всех времен – он заслуживает того, чтобы быть в одном ряду с ними. Причина, по которой я считаю Мохаммеда Али величайшим, заключается в том, что он сделал не только на ринге, но и вне его. Но если говорить только о боксе, то да, я считаю, что Усик является одним из лучших в мире и одним из лучших за всю историю,

– заявил 27-летний боксер.

Справка. Теремоана провел на профи-ринге 8 боев, во всех из них оформлял победу нокаутом.

Напомним, что впереди у Усика прощальный бой в профессионалах. За спиной непобедимого абсолютного чемпиона 24 победных поединков (15 – нокаутом). 19 июля украинец ярко победил нокаутом в 5-м раунде реванша Даниэля Дюбуа.

Зато Мухаммед Али провел на профи-ринге 61 бой – 56 побед (37 – нокаутом) и 5 поражений.