Только в ночь на 30 ноября британский боксер выходил на профессиональный ринг. Как уже после возвращения домой Бен Уиттакер увидел свой дом ограбленным, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Что похитили из дома Уиттакера?

Неизвестные ворвались в дом спортсмена через кухонное окно. Воры похитили из дома боксера его чемпионский пояс по версии IBF International, который он завоевал в июне 2024-го благодаря победе над Эзрой Ареньеком.

Уиттакер хочет найти злоумышленников, поэтому пообещал денежное вознаграждение тому, кто найдет преступников.

Что известно о последнем бое жертвы ограбления?

Соперником Бена Уиттакера был Бенджамин Гавази из Германии. Поединок возглавил вечер бокса в английском Бирмингеме. На кону стоял пояс WBC Silver.

Уже в первом раунде бой был завершен. Уиттакер быстро отправил оппонента на канвас. После чего Гавази сумел подняться и продолжить поединок. Однако Бен не остановился и продолжил добивать соперника.

Судья сигнализировал о победе Уиттакера нокаутом. А вот Гаваге понадобилась помощь врачей, которые проводили в сознание боксера с помощью кислородной маски.

Видеообзор боя Уиттакер – Гавази

Отметим, что в рамках андеркарда вечера бокса в Бирмингеме состоялся женский бой между Молли Маккенн и Эбони Коттон. Победу праздновала Молли, которая победила соперницу по решению судей. Хотя Коттон проявила характер, доведя бой до конца с лицом, которое было залито кровью.

Что известно о Бене Уиттакере?