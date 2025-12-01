Лише у ніч проти 30 листопада британський боксер виходив на професійний ринг. Як вже після повернення додому Бен Віттакер побачив свій будинок пограбованим, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Що викрали із будинку Віттакера?

Невідомі вдерлись у будинок спортсмена через кухонне вікно. Злодії викрали із дому боксера його чемпіонський пояс за версією IBF International, який він завоював у червні 2024-го завдяки перемозі над Езрою Ареньєком.

Віттакер хоче знайти зловмисників, тому пообіцяв грошову винагороду тому, хто знайде злочинців.

Що відомо про останній бій жертви пограбування?

Суперником Бена Віттакера був Бенджамін Гавазі із Німеччини. Поєдинок очолив вечір боксу в англійському Бірмінгемі. На кону стояв пояс WBC Silver.

Вже у першому раунді бій було завершено. Віттакер швидко відправив опонента на канвас. Після чого Гавазі зумів підійнятись та продовжити двобій. Однак Бен не зупинився та продовжив добивати суперника.

Суддя сигналізував про перемогу Віттакера нокаутом. А от Гавазі знадобилась допомога лікарів, які проводили до тями боксера за допомогою кисневої маски.

Відеоогляд бою Віттакер – Гавазі

Відзначимо, що в рамках андеркарду вечора боксу у Бірмінгемі відбувся жіночий бій між Моллі Маккенн та Ебоні Коттон. Перемогу святкувала Моллі, яка перемогла суперницю за рішенням суддів. Хоча Коттон проявила характер, довівши бій до кінця із обличчям, яке було залите кров'ю.

Що відомо про Бена Віттакера?