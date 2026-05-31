Такое мнение он высказал в интервью для ютуб-канала iFL TV. По его убеждению, лучшим вариантом для Усика стало бы противостояние с Мозесом Итаумой.

К теме "Он уже старый": непобедимый боксер вынес приговор Усику после боя с Верховеном

Почему Уоррен хочет увидеть бой Усика с Итаумой?

Уоррен рассказал, что прямо сейчас хотел бы организовать бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Даже Турки Аль Аш-Шейх после того, как британец победил Уайта, заявлял, что хотя увидеть его на ринге против украинца.

Мы тоже этого хотим. Мы промоутеры максимально заинтересованы в таком поединке. Мы тоже в игре, потому что это мы организовываем вечера бокса. Об этом бое говорили еще год назад, но тогда все упиралось в возраст Итаумы, которому было всего 20 лет,

– отметил промоутер.

Он продолжил, что Усик тогда говорил, что не заинтересован в бою с Итаумой. И Уоррен это воспринимает не как неготовность Мозеса к противостоянию с украинцем, а как страх самого Александра выходить на ринг против этого боксера.

Готов ли Итаума к Усику сейчас?

Несколько месяцев назад Александр Усик объяснял свой отказ от боя с Мозесом Итаумой тем, что не хочет ломать молодого боксера. Впрочем Уоррен отреагировал на это словами о том, что Усика самого едва не сломали в Гизе 23 мая в поединке против Рико Верховена.

"Это замечательно. У каждого есть свое мнение. Со мной многие могут согласиться, и в этом не будет ничего удивительного. Впереди у нас очень хороший расклад поединков. Андеркард в Гизе тоже был прекрасным, как и сам главный бой", – отметил Уоррен.

Он добавил, что Мозес Итаума свой следующий поединок точно проведет в августе. Британец будет драться против топового соперника.

Последние новости об Александре Усике: коротко

Рефери боя с участием Усика и Верховена сказал, что не услышал гонг, поэтому и завершил поединок. Тренер нидерландца считает это очевидной ошибкой арбитра.

WBC не будет лишать Усика титула после скандальной победы. По словам главы организации, теперь украинец должен драться с Кабаелом.

Тренер Рико Верховена Питер Фьюри объяснил, почему его подопечный проиграл Усику. По мнению коуча, в конце поединка силы оставили нидерландца.