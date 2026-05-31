Таку думку він висловив в інтерв'ю для ютуб-каналу iFL TV. На його переконання, найкращим варіантом для Усика стало б протистояння з Мозесом Ітаумою.

Чому Воррен хоче побачити бій Усика з Ітаумою?

Воррен розповів, що просто зараз хотів би організувати бій між Олександром Усиком і Мозесом Ітаумою. Навіть Туркі Аль Аш-Шейх після того, як британець переміг Вайта, заявляв, що хоча побачити його на рингу проти українця.

Ми теж цього хочемо. Ми промоутери максимально зацікавлені в такому поєдинку. Ми теж у грі, бо це ми організовуємо вечори боксу. Про цей бій говорили ще рік тому, але тоді все впиралось у вік Ітауми, якому було всього 20 років,

– зазначив промоутер.

Він продовжив, що Усик тоді говорив, що не зацікавлений у бою з Ітаумою. І Воррен це сприймає не як неготовність Мозеса до протистояння з українця, а як страх самого Олександра виходити на ринг проти цього боксера.

Чи готовий Ітаума до Усика зараз?

Кілька місяців тому Олександр Усик пояснював свою відмову від бою з Мозесом Ітаумою тим, що не хоче ламати молодого боксера. Утім Воррен відреагував на це словами про те, що Усика самого ледь не зламали в Гізі 23 травня в поєдинку проти Ріко Верховена.

"Це чудово. У кожного є своя думка. Зі мною багато хто може погодитись, й у цьому не буде нічого дивного. Попереду в нас дуже хороший розклад поєдинків. Андеркард у Гізі теж був прекрасним, як і сам головний бій", – зауважив Воррен.

Він додав, що Мозес Ітаума свій наступний поєдинок точно проведе в серпні. Британець буде битись проти топового суперника.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

Рефері бою за участю Усика та Верховена сказав, що не почув гонг, тому й завершив поєдинок. Тренер нідерландця вважає це очевидною помилкою арбітра.

WBC не буде позбавляти Усика титулу після скандальної перемоги. За словами очільника організації, тепер українець має битись із Кабаєлом.

Тренер Ріко Верховена Пітер Ф'юрі пояснив, чому його підопічний програв Усику. На думку коуча, в кінці поєдинку сили залишили нідерландця.