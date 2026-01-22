Бывший чемпион мира по версии IBF Джеймс Тони в интервью ESNEWS вспомнил, что пытался договориться о бое против одного из братьев Кличко. Однако американец якобы получил отказ.
Кто смог нокаутировать Кличко?
Несмотря на то, что Тони официально не встречался на ринге с кем-то из украинских братьев, он таки получил желаемый опыт.
По словам боксера, свое время он провел спарринг с Владимиром Кличко. Более того, Тони утверждает, что якобы смог нокаутировать Кличко.
Да, нокаутировал его, это было в зале,
– сказал Джеймс.
Обратите внимание. Как говорится на сайте BoxRec, Джеймс Тони имел длительную боксерскую карьеру и сумел выиграть 77 боев (47 нокаутом). В его пассиве только 10 поражений и три ничьи. Он известен тем, что выступал в разных весовых категориях, где ему удавалось завоевать чемпионские пояса.
В течение длительной карьеры боксера Кличко-младшему удалось установить несколько рекордов, в частности по наибольшему количеству дней в статусе чемпиона мира.
Так, Владимир суммарно был чемпионом мира 12 лет. Непрерывно серия чемпионства украинца продолжалась более 9 лет.
Более того, он установил рекорд по наибольшему количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе. На его счету 23 победы.
Однако в карьере Владимира были и неудачи: украинец потерпел пять поражений, четыре из которых были техническим нокаутом.
Кто победил Владимира Кличко?
- Росс Пьюритти (технический нокаут) 1998 год;
- Корри Сандер (технический нокаут) 2003 год;
- Леймон Брюстер (технический нокаут) 2004 год;
- Тайсон Фьюри (решение судей) 2015 год;
- Энтони Джошуа (технический нокаут) 2017 год.
В то же время Виталий, старший брат Владимира, никогда не был в нокдаунах или нокаутах. В его пассиве только два поражения из-за травмы плеча и рассечения.
Интересно, что это достижение смог повторить Александр Усик, который также никогда не был на канвасе.