На протяжении всей карьеры боксера он одержал много побед и потерпел поражения, пережил множество памятных боев, нокаутов и знаковых моментов. 24 Канал расскажет о самых выдающихся победах Владимира Кличко.

Какие самые большие победы Владимира Кличко?

Владимир Кличко – Рэй Мерсер (2002)

29 июня 2002 года в США Кличко-младший встретился с олимпийским чемпионом 1988 года Рэем Мерсером. Американец, известный своим нокаутирующим ударом и прозвищем "Merciless" ("Безжалостный"), ранее отправил в нокдаун Томми Моррисона и дал равный бой Ленноксу Льюису.

Несмотря на репутацию соперника, Владимир полностью контролировал поединок, методично атакуя Мерсера. После шести раундов судья остановил бой, признав украинца победителем. Многие эксперты называют этот поединок одним из самых ярких в начале карьеры Кличко.

Владимир Кличко – Эдди Чемберс (2010)

По данным Sky Sports, 20 марта 2010 года в Дюссельдорфе украинец успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, эффектно нокаутировав Чемберса на последних секундах 12-го раунда.

Чемберс, известный как "Быстрый Эдди", был обязательным претендентом WBO и до этого победил экс-чемпиона Сэма Питера и украинца Александра Дмитренко. Несмотря на попытки избегать атак и контратаковать, он не смог противостоять доминированию Кличко: в финальных секундах боя Владимир прижал соперника к канатам и завершил поединок нокаутом, продемонстрировав физическое и ментальное преимущество.

Владимир Кличко – Дэвид Хэй (2011)

Кличко-младший в 2011 году получил пояс WBA, объединив все самые престижные титулы супертяжелого веса (WBA, IBF, WBO, IBO) вместе с братом Виталием.

Свой единственный бой в том году он провел против британца Дэвида Хэя. После 12 раундов украинец победил по решению судей (118-108, 117-109, 116-110).

Поединок посмотрели около 500 миллионов зрителей во всем мире. Победа над Хэем позволила Кличко осуществить давнюю мечту – собрать все чемпионские титулы в супертяжелом весе и закрепить статус одного из сильнейших боксеров планеты.

Владимир Кличко – Александр Поветкин (2013)

5 октября 2013 года на ринге московского спортивного комплекса "Олимпийский" Владимир Кличко одержал единогласную победу над россиянином Александром Поветкиным в бою за титулы WBA super, IBF, WBO и IBO.

Украинец выиграл все 12 раундов и четыре раза отправил соперника в нокдаун. Судьи единодушно отдали победу Кличко-младшему с рекордным для чемпионских боев супертяжелого веса счетом 119-104.

Этот поединок стал долгожданным: встреча Кличко и Поветкина должна была состояться еще в 2008 году, но бой дважды срывали. В 2013 году WBA обязала регулярного чемпиона Поветкина встретиться с украинским суперчемпионом. Владимир продемонстрировал абсолютное преимущество, не оставив сопернику шансов.

