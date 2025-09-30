Ексчемпіон світу за версією WBC взагалі вважає, що Ентоні Джошуа варто йти на пенсію. На думку Джонні Нельсона, Ей Джей вже заробив достатньо грошей, аби сміливо закінчувати кар'єру, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

До теми Джошуа – Ф'юрі: чому не відбудеться битва легенд британського боксу

Яку пораду Джошуа отримав від Нельсона?

Британський експерт розповів, що вже усі втомились від постійних розмов про потенційну битву Джошуа проти Тайсона Ф'юрі.

Мені здається, Джошуа вже нікому нічого доводити не повинен. Бій з Ф'юрі? Усі вже втомились від розмов про цей поєдинок. Ніхто у це вже не вірить. Ентоні варто встати та піти. У нього вже стільки грошей, що йому час просто закінчувати,

– заявив Нельсон.

Раніше 46-річний Луїс Ортіс висловив свою готовність побитись проти Олександра Усика та інших топових супертяжів, серед яких знайшлось місце Ей Джею. Заяву досвідченого кубинця процитував авторитетний журнал The Ring.

"Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума – я готовий до всіх. Я дуже радий цій можливості. Я в хорошій психологічній формі, моє тіло почувається добре. Я з родиною, я щасливий", – сказав Ортіс.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі розповідав, що готовий відновити кар'єру лише заради трилогії з Усиком. Саме Олександр змусив "Циганського короля" вчергове піти на пенсію, двічі перемігши британця у 2024-му році.

Водночас промоутер Ей Джея Едді Хірн розповів, що ідеальним сценарієм буде проведення бою Джошуа проти Ф'юрі у 2026-му році.

Що відомо про статистику Ентоні Джошуа?