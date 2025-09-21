Ричард Торрес дал совет Мозесу Итауме. Американский супертяжеловес заявил, что никогда бы не отказался от боя против Александра Усика, поставив себя на место "Нового Майка Тайсона", информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Вот так Потенциальный соперник Усика хочет провести бой на Луне, посягнув на "абсолют" с украинцем

Какой совет Торрес дал Итауми относительно боя с Усиком?

Призер Олимпийских игр-2020 рассказал, как должен думать настоящий супертяж.

На месте Итаумы я бы не отказывался драться с Усиком и точно разделил бы с ним ринг. Если я супертяжеловес, то должен думать, что я лучший в мире и побью любого,

– заявил Торрес.

Кто такой Ричард Торрес?

26-летний американский боксер, который имеет уже 13 подряд победных боев в профессионалах (11 – нокаутом).

Обладает тремя поясами – IBF North American, North American Boxing и WBO NABO. Все получил в апреле, когда победил по единогласному решению судей итальянца Гвидо Вианелло.

Торрес может подраться с Итаумой, если тому не удастся договориться о бое против земляка Фрэнка Санчеса.

Сможет ли Итаума победить Усика?

Дэвид Хэй, бывший соперник Владимира Кличко, назвал Усика "первым номером в боксе на данный момент". Он предположил, кто бы из современных боксеров мог бы одолеть непобедимого украинца. Его слова цитировало издание Seconds Out Boxing News.

"Я знаю, что Усик – гений, и он лучший в мире, но я говорю о человеке, который имеет лучшие шансы в мире победить его – это Мозес Итаума. Я не говорю, что он его победит, я говорю, кто еще имеет лучшие шансы. Все остальные пытались и терпели неудачу, а он молодой, быстрый и голодный, и, кажется, у него тяжелые руки. Усик не является прирожденным тяжеловесом. Он накачанный крузер, и он действительно хорошо выступает, но те удары, которые наносит Мозес, одолели бы любого прирожденного тяжеловеса. Он показал, насколько он силен, с такой легкостью победив Уайта", – сказал Хэй.

В своем комментарии Хэй вспомнил недавнюю победу Итаумы над опытным 37-летним Диллианом Уайтом. 16 августа 2025 года Мозес нокаутировал Уайта.