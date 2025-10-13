Малік Скот назвав несподіваний варіант для Олександра Усика. За його словами, суперник українського абсолютного чемпіона у хевівейті може визнатись вже на початку наступного 2026 року, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Варте уваги Ексменеджер Кличків зізнався, чи реальний омріяний бій Усика у Києві
У якому бою може визначитись суперник Усика?
Мова йде про бій Деонтея Вайлдера проти Енді Руїза, який запланований на січень 2026-го. Американський наставник додав, що "Бронзовий бомбардувальник" завжди цього прагнув.
Я дуже хотів би побачити цей бій і сподіваюся, що він відбудеться. Деонтей завжди цього прагнув. Але Енді завищив свою ціну, а коли так робиш, це фактично означає, що ти не хочеш виходити в ринг. Та все ж це був би класичний поєдинок: один із найсильніших панчерів сучасності проти Енді, який також має потужний удар. Без сумніву, переможець отримає бій з Усиком,
– заявив Скот.
Відзначимо, що промоутер Френк Воррен нещодавно заговорив про ймовірне повернення у ринг Тайсона Ф'юрі наступного року. Відомий функціонер розповів у коментарі Sky Sports, чи зацікавить "Циганського короля" третій бій проти Усика.
"Третій поєдинок проти Усика може дійсно зацікавити Ф'юрі. Вони провели два неймовірні поєдинки високої якості. Мені байдуже, хто і що вважає, це були близькі бої. Думаю, фанати боксу не проти подивитися ще один бій між ними", – сказав Воррен.
Нагадаємо, що раніше Ф'юрі анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на "Вемблі" у Лондоні. Але це був просто інформаційний вкид та спроба про себе нагадати боксерській спільноті.
Що відомо про статистику боїв Вайлдера та Руїза?
- Ще у середині серпня 2025-го Шеллі Фінкель, менеджер Вайлдера, висловився про потенційний бій між його підопічним та абсолютним чемпіоном світу.
- На рахунку Деонтея 44 перемоги (43 – нокаутом), 4 поразки та одна нічия у 49-ти проведених боях (дані BoxRec).
- У своєму крайньому поєдинку Вайлдер переміг земляка Тайррелла Херндона (наприкінці червня 2025-го).
- Щодо Руїза, то за спиною Енді 35 звитяг (22 – нокаутом), 2 поразки та 1 мирова у 38-ми зустрічах.
- Востаннє виходив у ринг 3 серпня 2024-го, коли не переміг Джарелла Міллера – нічия.