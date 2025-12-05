Александр Усик рассказал, что такой бой с Деонтеем Уайлдером он хочет провести в 2026 году. Журналист BoxingScene и известный инсайдер Лэнс Пагмайр заговорил о дедлайне поединка и его возможном месте проведения, информирует 24 Канал.
Когда и где может состояться бой Усик – Уайлдер?
По его информации, противостояние Усик – Уайлдер может состояться в первой половине следующего 2026 года. Вероятно, что бой примет Лас-Вегас или Техас. Пагмайр заметил, что это оптимальные варианты места проведения такого шоу.
Отметим, что в команде Усика недавно впервые отреагировали на желание Александра подраться с "Бронзовым бомбардировщиком".
"Победа над таким человеком укрепляет наследие Усика и закрывает еще одну важную главу в истории тяжелого веса. Это не просто бой", – процитировало слова Лапина издание Boxing King Media.
Как в WBC отреагировали на вероятную битву?
Президент WBC Маурисио Сулейман отреагировал на возможный бой Усик – Уайлдер. В комментарии iFL TV глава "не против" реализации такого противостояния.
"Мне нравится Деонтей. Он заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC, а Усик – замечательный боец, но никогда нельзя недооценивать этот удар", – сказал Сулейман.
Что известно о возможном бое Усик – Уайлдер?
Издание World Boxing News также сообщало возможный срок и место проведения боя. Речь шла о феврале – марте в Эр-Рияде, а также апреле в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).
Интересно, что Всемирный боксерский совет (WBC) хочет поддержать эту битву. Это может означать, что победитель противостояния Усик – Уайлдер может выйти на Агита Кабаэла. Правда, немцу еще нужно защитить звание временного чемпиона по версии WBC в ближайшем поединке против непобедимого поляка Дамиана Кныбы (10 января 2026 года).
Отметим, что украинец запросил добровольную защиту титула WBC как раз в поединке с американцем.