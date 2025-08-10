Промоутер Энтони Джошуа не понимает, зачем Джейк Пол хочет провести бой против абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Эдди Хирн назвал такой поступок сумасшедшим, передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Что сказал Хирн о желании Пола подраться с Усиком?

Также Хирн добавил, что не понимает, почему Пол-младший вышел в ринг 19 июля после победного реванша Усика против Даниэля Дюбуа.

А что это будет вообще? Бой лучшего боксера с шоуменом? Мир сошел с ума. Почему Пол вообще выскочил на ринг к Усику? Одного из лучших боксеров в истории,

– сказал Хирн.

Напомним, что на ринге в Лондоне Джейк Пол провел дуэль взглядов против Александра Усика. Также боксер-ютубер наблюдал за украинцем в подтрибунном помещении.

Отметим, что Усик не против подраться с Полом, но только в октагоне по правилам ММА. Александр никогда не согласится выйти в боксерский ринг с Джейком. За своей спиной Джейк Пол провел на ринге 12 боев, в которых одержал 11 побед (7 – нокаутом) при одном поражении. В ноябре прошлого 2024-го года Пол-младший провел бой против Майка Тайсона, которому испортил легендарное возвращение в ринг.

К слову, впереди у Усика прощальный бой в карьере. Александр имеет в своем активе 24 победных боя.