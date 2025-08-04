Сергей Лапин, директор команды Александра Усик, рассказал новые детали вероятного боя против Джейка Пола. По его словам, команда уже работает над следующим поединком и рассматривает для Усика несколько вариантов, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Какие шансы Усика провести бой с Полом?

Представитель абсолютного чемпиона заверил, что переговоры о встрече с Полом-младшим уже ведутся. Если все сложится, то бой Усик – Пол может состояться уже в начале 2026 года.

Почти каждый боец вызвал Джейка Пола. Но наша история другая. Для нас это о MMA, что-то нестандартное, и именно в этом заключается его сила. Мы говорим не о боксерском поединке с Александром Усиком. Без всякого неуважения к Джейку, но в MMA шансы равны. Джейк имеет определенный опыт, тогда как Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией. Переговоры уже ведутся, и если все сложится, бой может состояться в начале следующего года,

– заявил Лапин.

Напомним, если стороны ударят по рукам, то проведут бой по правилам ММА в октагоне. Ранее в команде украинца заявляли, что Усик никогда бы не согласился выйти в ринг против Джейка.

Пол вышел в ринг и провел дуэль взглядов с Усиком после победного реванша Александра над Даниэлем Дюбуа. К слову, боксер-ютубер уже имеет за своей спиной 12 боев на профи-ринге, в которых одержал 11 побед (7 – нокаутом) при пока единственном поражении.