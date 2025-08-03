19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли". После этого поединка в боксерском сообществе начали обсуждать, кто же станет соперником украинского чемпиона в его "last dance". World Boxing News нашел неожиданно соперника для украинца, пишет 24 Канал.

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Кто может стать соперником Усика?

Издание уверено, что соперником Усика не станет Джозеф Паркер или Агит Кабаел. Зато утверждают, что вполне вероятна трилогия с Тайсоном Фьюри. Британец уже ее анонсировал на апрель 2026-го на "Уэмбли". Правда, об этой возможной битве Усик ничего не знает и на названную дату лондонская арена уже недоступна. "Цыганский король" заявлял, что готов возобновить карьеру только ради третьей встречи с Александром.

Также "темной лошадкой" в списке потенциальных оппонентов Усика будет Деонтей Уайлдер. 39-летний "Бронзовый бомбардировщик" уже ждет своего возвращения в ринг после двух подряд поражений – от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея.

За спиной Уайлдера 49 боев, в которых он торжествовал 44 раза (43 – нокаутом), потерпел 4-х поражений и однажды была ничья.

Еще в конце июня текущего 2025 года Деонтей замахнулся на бой против непобедимого украинского боксера. Однако Уайлдер заверил, что их битва может состояться только в том случае, если украинец задержится на профессиональном ринге, ведь в 2025-м году их поединок точно не состоится.