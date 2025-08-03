Боксер из Симферополя провел уже 24 поединка в профессионалах, во всех побеждал соперников (15 – нокаутом). Александр Усик впервые одержал победу на профи-ринге в далеком 2013-м и с тех пор не знает вкуса поражений, сообщает 24 Канал.

Вот так Усик потеряет статус абсолютного чемпиона мира: что не так с боем против Паркера

В течение своей большой карьеры украинский боксер превратился из новичка бокса в настоящий ужас для своих соперников. Не один бывший соперник Усика уходил на пенсию после поединка с украинцем.

Речь идет о Чаззе Уизерспуне, Тони Белью и Тайсоне Фьюри.

Тони Белью

Такую негативную для оппонентов тенденцию начал Белью. Усик и Белью вышли в ринг 10 ноября 2018 года в британском Манчестере.

Тони был близок к тому, чтобы закончить свою карьеру на мажорной ноте. Перед тем в начале мая 2018-го Белью во второй раз одолел Дэвида Хэя (реванш) нокаутом в 5-м раунде. После этого боя Тони решил уйти на пенсию, но в последний момент принял вызов от Усика. Это было неправильное решение для британца.



Усик – Белью / Фото Getty Images

В истории профессионального бокса Беллью стал лишь вторым боксером после представителя США Джермейна Тейлора, который тогда претендовал на четыре титула: WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе. Поединок длился 8 раундов, а в семи из них по очкам доминировал именно британский боец. Однако уже в 8-м раунде украинец отправил Белью в нокаут и перевернул ход боя с ног на голову.

После встречи против Усика Белью на горькой ноте ушел на пенсию. Тони успел провести на профи-ринге 34 поединка: 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях и одной мировой.

Чазз Уизерспун

12 октября 2019 года Усик и Уизерспун разделили один ринг в американском Чикаго. Поединок длился 7 раундов. В 5-6 раундах Чазз был прижат к канатам после серии мощных ударов Александра. Уже на 7-й раунд Уизерспун отказался продолжать бой.



Бой Усик – Уизерспун / Фото Getty Images

Александр Усик победил техническим нокаутом "Джентельмена". Счет: 70-63.

К слову, Чазз Уизерспун провел 42 боя в профессионалах, в которых оформил 38 встреч (29 – нокаутом) и 4 фиаско.

Тайсон Фьюри

Еще одним и самым звездным боксером в этой компании, который завершил карьеру после встречи с Усиком. В 2024-м году Фьюри и Усик провели сразу два боя. Впервые супертяжи сошлись в ринге 18 мая, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В 9-м раунде Тайсон побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой, который длился полную дистанцию (12). Победителя встречи определяли судьи, которые по раздельному решению присудили победу Усику: 114-113, 113-114 и 115-112 в пользу украинского чемпиона.



Первый бой Усик – Фьюри / Фото Getty Images

Сразу после этого поединка "Цыганский король" сразу активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте первого поединка. Усик и Фьюри во второй раз столкнулись в одном ринге 21 декабря прошлого года. Оба боя состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Усик, а не Фьюри стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999 года после Леннокса Льюиса.

На этот раз на кону не было звания "абсолюта", ведь Александр отказался от пояса IBF. Поединок снова длился все 12 раундов, а победителя определяли судьи. Однако на этот раз победа украинца была более убедительной: 116-112 (трижды), единогласно в пользу Усика.

После этого боя Фьюри решил, что пора снова уйти на пенсию. В начале текущего 2025 года британец в очередной раз объявил об окончании карьеры. За спиной Тайсона 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной ничьей.

Недавно Тайсон анонсировал трилогию с Усиком на следующий 2026 год на лондонском "Уэмбли", о которой украинец даже ничего не слышал. "Цыганский король" заверил, что готов возобновить карьеру только ради третьей битвы с Александром. Британец даже возобновил тренировки, но пока все остановилось только на громких заявлениях Фьюри.

Энтони Джошуа

Зато Энтони Джошуа не завершил карьеру после двух встреч с Усиком. 25 сентября 20214-го и 20 августа 2022-го годов Эй Джей и украинский "Кот" сошлись в ринге (Тоттенхэм и Джидда).

В первом бою Усик победил по единогласному решению и отобрал у Джошуа четыре пояса: IBF, WBA, WBO и IBO. Энтони провалился в своей второй защите чемпионских поясов. Уже в следующем году Джошуа пытался вернуть себе утраченные титулы. Поединок был перенесен из-за полномасштабной войны России в Украине. Только военные уговорили Усика вернуться в бокс, поэтому 20 августа 2022 года украинец снова вышел в ринг.



Усик – Джошуа / Фото Getty Images

8-9 раунды реванша были не в пользу Усика, но украинцу удалось изменить ход боя в свою пользу и победить по раздельному решению судей: 115-113, 113-115 и 116-112 в пользу Александра. Усик нанес второе и третье поражение в карьере Джошуа.

После двух подряд фиаско Энтони вернулся в ринг 1 апреля 2023-го победой над американцем Джермейном Франклином. Эй Джей провел кроме этого еще три победных боя, но в сентябре 2024-го проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. В этом поединке Джошуа не был сам похож на себя.

Даниэль Дюбуа

До и после боев против Фьюри, Усик провел два поединка с Дюбуа. 26 августа 2023-го боксеры провели свою первую лобовую встречу на Городском стадионе в польском городе Вроцлав. Поединок длился 9 из 12-ти раундов и закончился победой Усика техническим нокаутом. Перед этим в 5-м раунде Даниэль пробил ниже пояса украинцу, отправив его на канвас.

19 июля 2025 года Усик во второй раз победил Дюбуа в реванше, но на этот раз еще убедительнее. Александр нокаутировал "Динамита" уже в 5-м раунде. Британец почувствовал дежавю со своим предыдущим боем против Джошуа, когда тоже отправил его в нокаут в 5-м раунде.



Усик – Дюбуа / Фото Getty Images

Многие люди в боксерском сообществе уверены, что это второе поражение от Усика станет роковым для карьеры Дюбуа. Даниэль надломился психологически и может больше не вернуться на победный путь.

Зато впереди у Усика прощальный 25-й поединок на профи-ринге. Пока неизвестно, кто может стать соперником Александра в его "последнем танце". Не исключено, что это может стать трилогия с Фьюри или защита пояса против Джозефа Паркера.