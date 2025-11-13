З'явилися нові деталі щодо поєдинку між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Чи битиметься Джошуа з Полом?

Майк Коппінджер висловився стосовно бою між Ей Джеєм та Полом. Журналіст повідомив, що наразі боксер та блогер перебувають на фінальному етапі перемовин щодо поєдинку.

Окрім того, відома орієнтовна дата бою Джошуа – Пол. Поєдинок має відбутися у грудні 2025 року, а транслюватиме протистояння Netflix.

Нагадаємо, що блогер мав битися проти Джервонти Девіса у листопаді цього року. Проте бій зірвавс, оскільки суперника Пола звинуватили у насильстві.

Як пише GiveMeSport, Ентоні Джошуа може заробити космічні кошти за поєдинок із Джейком Полом. Зі слів промоутера Едді Хірна, сума складає 100 мільйонів фунтів.

Що відомо про Джошуа та Пола?