Словацький спортсмен Павол Васко вкусив за вухо свого суперника Вацлава Мікулашека. Про інцидент у Чехії повідомляє AOL.com.
Дивіться також "Ховали з 12 років": відсторонений український боксер зробив заяву про завершення кар'єри
Що відомо про скандал на турнірі в Чехії?
Бійці змагалися на турнірі, організованому промоутерською компанією Clash. Їх бій відбувся через два місяці після того, як Васко був дискваліфікований у першій зустрічі.
Під час поєдинку словацький боєць вкусив свого суперника за вухо, викликавши кровотечу та бурхливу реакцію глядачів.
Васко був виведений з клітки в супроводі охорони, яка не змогла запобігти тому, щоб словацький боєць отримав удар по голові стільцем і численними напоями, які кидали з трибун арени Winning Group Arena в Брно.
Словацький боєць вкусив суперника за вухо: дивіться відео
Окрім того, кілька осіб з натовпу переслідували словака, а один з них явно бив його кулаками. Васко впав, намагаючись піднятися, після чого в нього кинули другий стілець.
Пізніше Мікулашек опублікував в інстаграмі кадри з травмою, яку отримав у бою.
Чеський боєць після укусу вуха: дивіться відео
Цей інцидент на турнірі в Чехії нагадав легендарний момент з Майком Тайсоном, який свого часу вкусив за вухо Евандера Холіфілда.
Останні новини MMA
Альберт Сосновський, колишній суперник Віталія Кличка, зазнав сенсаційної поразки. У січні ексгравець збірної Польщі Даміан Костржева нокаутував колишнього боксера у межах MMA турніру Gala Fen 61.
Український самбіст та боєць змішаних єдиноборств Владислав Руднєв нещодавно здобув чергову перемогу. На турнірі у Києві він нокаутував у першому раунді бразильця Нонато Джуніора. Тепер Руднєв хоче битися у США.
Український боєць Данило Донченко здобув першу перемогу в основному ростері UFC, перемігши Алекса Мороно одноголосним рішенням суддів на турнірі UFC Fight Night 266.