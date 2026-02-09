Словацький спортсмен Павол Васко вкусив за вухо свого суперника Вацлава Мікулашека. Про інцидент у Чехії повідомляє AOL.com.

Дивіться також "Ховали з 12 років": відсторонений український боксер зробив заяву про завершення кар'єри

Що відомо про скандал на турнірі в Чехії?

Бійці змагалися на турнірі, організованому промоутерською компанією Clash. Їх бій відбувся через два місяці після того, як Васко був дискваліфікований у першій зустрічі.

Під час поєдинку словацький боєць вкусив свого суперника за вухо, викликавши кровотечу та бурхливу реакцію глядачів.

Васко був виведений з клітки в супроводі охорони, яка не змогла запобігти тому, щоб словацький боєць отримав удар по голові стільцем і численними напоями, які кидали з трибун арени Winning Group Arena в Брно.

Словацький боєць вкусив суперника за вухо: дивіться відео

Окрім того, кілька осіб з натовпу переслідували словака, а один з них явно бив його кулаками. Васко впав, намагаючись піднятися, після чого в нього кинули другий стілець.

Пізніше Мікулашек опублікував в інстаграмі кадри з травмою, яку отримав у бою.

Чеський боєць після укусу вуха: дивіться відео

Цей інцидент на турнірі в Чехії нагадав легендарний момент з Майком Тайсоном, який свого часу вкусив за вухо Евандера Холіфілда.

Останні новини MMA