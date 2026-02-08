24-річний Донченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 30:26, 30:26, 30:27. Про це повідомляє UFC.

Як українець Донченко провів бій в UFC?

Стартові лоу-кіки та важкі удари руками від українця дали досвідченому Мороно зрозуміти, хто головний в октагоні. Данило використовував вдалі комбінації: удари вилітали під різними кутами, за якими суперник явно не встигав.

Українець зміг відправити американця в нокдаун уже в першому раунді, однак не добив. Надалі Донченко не форсував подій, а довів бій до перемоги рішенням суддів.

Данило продовжив серію перемог до семи поспіль. Для Мороно ця поразка стала четвертою поспіль.

Донченко – Мороно: дивіться відеоогляд бою

Що було після поєдинку?

Після бою Мороно і Донченко зустрілись у лікарні, про що українець розповів у соцмережах.

Як пише Tribuna, українець також назвав найбільш бажаних суперників.

Спершу він пожартував, що хотів би зустрітися із земляком Ярославом Амосовим, після чого назвав реальних кандидатів на бій.

Насправді є 4-й і я 5-й переможець The Ultimate Fighter у цій ваговій категорії. Це Камару Усман, Майкл К'єза, Курт Макгі та Сантьяго Понцініббіо. К'єза був тренером на The Ultimate Fighter, багато вчив. З ним точно ні. Камару Усман – топ, ще трішки зарано. Залишається ще два. Для мене це має сенс. Вирішимо, хто найкращий Ultimate Fighter,

– заявив Донченко.

Що відомо про Донченка?

Влітку 2025 року Данило офіційно дебютував на The Ultimate Fighter 33 від UFC.

The Ultimate Fighter – американське реаліті-шоу про змішані єдиноборства, де проспекти ММА живуть разом, тренуються та змагаються за контракт з промоушеном UFC.

Донченко – перший переможець претендентського турніру від UFC в історії України. Данило – представник школи кікбоксингу і муай-тай.

Більшість часу хлопець наразі тренується в Таїланді. Окрім UFC, Донченко має досвід поєдинків у головному промоушені змішаних єдиноборств, К-1 та муай-тай Азії – One Championship.