Руднєв і Джуніор зустрілися у головній події від BFL PRO. Та поєдинок тривав менше, аніж дві хвилини, оскільки українець швидко "фінішував" опонента, повідомляє bfl.pro.

Як Руднєв нокаутував суперника в Києві?

Джуніор вступив у розмін з Руднєвим, але не зміг витримати силу ударів українця й опинився у нокауті. У такий спосіб Владислав здобув свою дванадцяту поспіль перемогу у професійному ММА.

Як Руднєв нокаутував Джуніора: дивіться відео

Після поєдинку боєць звернувся у мікрофон до президента UFC Дейни Вайта. Українець заявив про готовність підписати контракт з головним промоушеном світу.

Як український боєць звернувся до Вайта: дивіться відео

В інстаграмі BFL з'явилося звернення Руднєва, де під відео кілька сотень коментарів. Більшість користувачів у коментарях позначають тег промоушена UFC та їхнього президента Дейни Вайта, щоб вони звернули увагу на українського бійця.

Що відомо про Владислава Руднєва?