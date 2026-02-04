Руднєв і Джуніор зустрілися у головній події від BFL PRO. Та поєдинок тривав менше, аніж дві хвилини, оскільки українець швидко "фінішував" опонента, повідомляє bfl.pro.
Як Руднєв нокаутував суперника в Києві?
Джуніор вступив у розмін з Руднєвим, але не зміг витримати силу ударів українця й опинився у нокауті. У такий спосіб Владислав здобув свою дванадцяту поспіль перемогу у професійному ММА.
Як Руднєв нокаутував Джуніора: дивіться відео
Після поєдинку боєць звернувся у мікрофон до президента UFC Дейни Вайта. Українець заявив про готовність підписати контракт з головним промоушеном світу.
Як український боєць звернувся до Вайта: дивіться відео
В інстаграмі BFL з'явилося звернення Руднєва, де під відео кілька сотень коментарів. Більшість користувачів у коментарях позначають тег промоушена UFC та їхнього президента Дейни Вайта, щоб вони звернули увагу на українського бійця.
Що відомо про Владислава Руднєва?
- 29-річний боєць народився у Харкові, але представляє Донецьку область. Руднєв – заслужений майстер спорту України з боротьби самбо, п'ятиразовий чемпіон світу та чотириразовий чемпіон Європи, стипендіат Донецької обласної державної адміністрації.
- У серпні 2025 року самбіст здобув дві "золоті" нагороди на Всесвітніх Іграх – в індивідуальному та командному турнірах, повідомляє сайт Всесвітніх Ігор.
- У 2025 році Владислав підтвердив свій статус одного з найвидатніших майстрів бойового самбо у світі, здобувши шостий титул чемпіона світу на першості в Бішкеку.
- Цікаво, що у півфіналі жереб звів українця з росіянином Загідом Гайдаровим. Український самбіст мінімально поступався супернику, але зумів на останніх секундах спершу перевести суперника у партер, а потім там виконати больовий прийом, здобувши дострокову перемогу через відмову продовжувати поєдинку від Гайдарова.
- Після поразки росіянин втратив свідомість і потребував негайної медичної допомоги, не зумівши піднятися самостійно.