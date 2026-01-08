Ярослав Амосов змусив Ніла Магні здатись після виконання задушливого прийом "анаконда". Український боєць прокоментував свій контракт із UFC, пише 24 Канал із посиланням на LB.ua.

Що сказав Амосов про свою угоду з UFC?

Українець жартома заявив, що підписався на довічне рабство.

Так, я підписався на довічне рабство, але хотів до цього прийти,

– заявив українець.

Чи хотів би Амосов побитись у Білому домі?

Ярослав висловив свою думку щодо турніру UFC у Білому домі, який ініціює сам Дональд Трамп. Амосов впевнений, що організатори безпрецедентного турніру влаштують зіркову програму боїв. Український боєць наголосив на тому, що вже анонсовано, що усі проведені поєдинки на цьому турнірі будуть титульними.

"Уже анонсували, що там відбудуться всі титульні бої. Чи вдасться це втілити? Не знаю. Я взагалі, коли вперше про це почув, то зацікавився. Такого ще ніхто не робив. Водночас зізнаюся, що це трішки дивно", – розповів Амосов.

Цікаво, що у Білому домі хоче провести бій одіозний Конор МакГрегор. Епатажний ірландець хоче побитись проти Флойда Мейвезера. Заради "потрійної корони" Конор повертається в октагон. Про це повідомив портал Bloody Elbow.

Що відомо про Ярослава Амосова?