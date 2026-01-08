Ярослав Амосов заставил Нила Магни сдаться после выполнения удушающего приема "анаконда". Украинский боец прокомментировал свой контракт с UFC, пишет 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

Что сказал Амосов о своем соглашении с UFC?

Украинец в шутку заявил, что подписался на пожизненное рабство.

Да, я подписался на пожизненное рабство, но хотел к этому прийти,

– заявил украинец.

Хотел бы Амосов подраться в Белом доме?

Ярослав высказал свое мнение относительно турнира UFC в Белом доме, который инициирует сам Дональд Трамп. Амосов уверен, что организаторы беспрецедентного турнира устроят звездную программу боев. Украинский боец отметил,, что уже анонсировано, что все проведенные поединки на этом турнире будут титульными.

"Уже анонсировали, что там состоятся все титульные бои. Удастся ли это воплотить? Не знаю. Я вообще, когда впервые об этом услышал, то заинтересовался. Такого еще никто не делал. В то же время признаюсь, что это немного странно", – рассказал Амосов.

Интересно, что в Белом доме хочет провести бой одиозный Конор МакГрегор. Эпатажный ирландец хочет подраться против Флойда Мейвезера. Ради "тройной короны" Конор возвращается в октагон. Об этом сообщил портал Bloody Elbow.

Что известно о Ярославе Амосове?