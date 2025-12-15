Уже в первом раунде Ярослав Амосов использовал удушающий прием "анаконда", который заставил Нила Магни сдаться. После победного поединка у журналистов было немало вопросов к украинскому бойцу, информирует 24 Канал.

Ответил ли Амосов на вопрос на русском языке?

Во время пресс-конференции сразу два вопроса для Амосова были заданы на русском языке. Однако Ярослав проигнорировал враждебный язык. Он дождался перевода вопроса на английский и ответил на него на том же языке.

Видео пресс-конференции Амосова (вопрос на русском с 10:26)

К слову, в начале полномасштабной войны против России Амосов присоединился к территориальной обороне родного Ирпеня. Принимал непосредственное участие в защите города, спрятав на тот момент свой чемпионский пояс подальше от врага.

Отметим, что в конце ноября 2025-го также торжествовал Василий Чокобок. Украинский боец победил грузина Джубу Беридзе в рамках турнира по смешанным единоборствам Rkena Fighting Championship 1.

Что сказал Амосов после победного дебюта в UFC?

После боя на странице Ярослава в инстаграме появилась публикация со словами благодарности.

"За победами стоит большая команда и большая поддержка. Всем спасибо, вместе мы сила. Дальше будет", – написал украинский боец.

Что известно о Ярославе Амосове?