Вже у першому раунді Ярослав Амосов використав задушливий прийом "анаконда", який змусив Ніла Магні здатись. Після переможного поєдинку у журналістів було чимало запитань до українського бійця, інформує 24 Канал.

Чи відповів Амосов на запитання російською мовою?

Під час пресконференції одразу два запитання для Амосова були поставлені російською мовою. Однак Ярослав проігнорував ворожу мову. Він дочекався перекладу запитання англійською та відповів на нього тією ж мовою.

Відео пресконференції Амосова (запитання російською із 10:26)

До слова, на початку повномасштабної війни проти Росії Амосов доєднався до територіальної оборони рідного Ірпеня. Брав безпосередню участь у захисті міста, сховавши на той момент свій чемпіонський пояс подалі від ворога.

Відзначимо, що наприкінці листопада 2025-го також тріумфував Василь Чокобок. Український боєць переміг грузина Джубу Берідзе у рамках турніру зі змішаних єдиноборств Rkena Fighting Championship 1.

Що сказав Амосов після переможного дебюту в UFC?

Після бою на сторінці Ярослава в інстаграмі з'явилась публікація зі словами вдячності.

"За перемогами стоїть велика команда і велика підтримка. Всім дякую, разом ми сила. Далі буде", – написав український боєць.

Що відомо про Ярослава Амосова?