У головному бою турніру KSW 115 у польському Любіні Якименко переміг чинного чемпіона й місцевого улюбленця Себастьяна Пшибиша.

Як український боєць Якименко створив сенсацію?

Українець, який є другим номером рейтингу, здобув перемогу розділеним рішенням суддів попри те, що всі вони поляки.

Пшибиш виходив на другий захист титулу після повернення пояса та вважався фаворитом на папері. За плечима поляка – 14 перемог і досвід гучних боїв.

Якименко провів агресивний поєдинок, неодноразово виконував тейкдауни й тримав високий темп весь бій. Після п'яти раундів судді розділилися в оцінках, але двоє з трьох віддали перевагу українцю.

Що Якименко сказав про перемогу?

Для 29-річного бійця, який дебютував у KSW лише у вересні перемогою над ексбійцем UFC та до цього мав 10 перемог у 12 боях, це кар'єрний стрибок.

Україна отримала нового чемпіона однієї з найсильніших європейських організацій ММА.

Я не просто чемпіон. Я перший чемпіон з України. Для мене це дуже важливо,

– сказав після бою Якименко.

Окрім того, він відповів критикам, які були впевнені в його невдачі. Якименко заявив, що є одним з найкращих бійців Європи, якого неможливо перемогти одним ударом.

Також Віталій не відповів, чи дасть реваншу Пшибишу й зазначив, що поляку варто виграти проміжний бій перед другою зустріччю.

"Пів року тому мене тут не було, а сьогодні я чемпіон. Кожен може отримати свою можливість", – резюмував він.

Що відомо про Якименка?