В інтерв'ю Sport Express український боксер заявив, що Клички та Усик – це різні епохи. Однак Богачук все ж вибрав братів Кличків, адже виріс на боях легендарних спортсменів.

Хто кращий – брати Клички чи Усик?

30-річний боєць з Вінниці зазначив, що Клички були прикладом для нього, оскільки "з нуля стали світовими зірками". За його словами, боксери мотивували його та були орієнтиром.

Я дивився на них і думав: якщо вони змогли, чому я не можу? Вони були моїм орієнтиром. І символічно, що згодом я співпрацював із тим самим промоутером. Для мене це знак, що все можливо,

– сказав Богачук.

Що говорить рейтинг найкращих боксерів світу?

У рейтингу спортивного вебсайту BoxRec найкращих боксерів надважкої ваги за всю історію всі троє українців входять у топ-20. Однак брати Клички досі залишаються кращими за Усика.

Колишній чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF Володимир Кличко посідає 8 місце, а його старший брат розмістився на 12 сходинці. Щодо Усика, то 39-річний спортсмен посідає 17 позицію.

Додамо, що Клички та Усик здобували для України різні рекорди. Зокрема, наприклад, Володимир став першим українським олімпійським чемпіоном з боксу, а Віталій – першим володарем титулу на профі-рингу.

Натомість Усик першим з-поміж усіх боксерів з України зумів об'єднати всі чотири престижні титули. При цьому він це зробив аж тричі. Клички відомі тим, що стали першими братами, які об'єднали чотири титули в надважкій вазі.

Що кажуть експерти про Кличків та Усика?