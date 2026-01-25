Колишній чемпіон світу обрав суперника Кличку-молодшому для повернення на ринг. Про це Сенченко розповів в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна".

Що сказав Сенченко про повернення Кличка?

Сенченко вважає, що "Доктор Сталевий Молот" цілком реально може повернутися на ринг. За його словами, оптимальний суперник для Володимира – це чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі.

Бій з Ф'юрі малоймовірний. З Вордлі – реальний. З Дюбуа – не впевнений. Оптимальним суперником вважаю Вордлі. Звичайно, я б подивився поєдинок з Ф'юрі, тому що ми довго чекали на матч-реванш, а він так і не відбувся. Важко сказати. хто переможе. Ну, шанс є майже з усіма,

– висловився ексчемпіон світу.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик висловився про повернення Кличка на профі-ринг. "Король хевівейту" готовий допомогти "Доктору Сталевому Молоту" здійснити камбек.

Як Усик відреагував на можливе повернення Кличка?

Український боксер в інтерв'ю Ready to Fight заявив, що особисто готовий організувати тренувальний табір для Володимира Кличка.

"Якщо він зателефонує, я особисто поїду до нього, привезу в табір і зроблю все можливе, щоб допомогти йому вийти в ринг ще раз. Щодо відео зі спарингом. Я б із величезним задоволенням подивився реванш Кличка проти Ф'юрі. Але даю 70%, що Володимир тренується лише для себе", – сказав Усик.

Повернення Кличка на ринг: що відомо?