Бывший чемпион мира выбрал соперника Кличко-младшему для возвращения на ринг. Об этом Сенченко рассказал в интервью "Спорт-Экспресс Украина".
Что сказал Сенченко о возвращении Кличко?
Сенченко считает, что "Доктор Стальной Молот" вполне реально может вернуться на ринг. По его словам, оптимальный соперник для Владимира – это чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли.
Бой с Фьюри маловероятен. С Уордли – реальный. С Дюбуа – не уверен. Оптимальным соперником считаю Уордли. Конечно, я бы посмотрел поединок с Фьюри, потому что мы долго ждали матч-реванш, а он так и не состоялся. Трудно сказать. кто победит. Ну, шанс есть почти со всеми,
– высказался экс-чемпион мира.
Напомним, что недавно Александр Усик высказался о возвращении Кличко на профи-ринг. "Король хевивейта" готов помочь "Доктору Стальному Молоту" осуществить камбэк.
Как Усик отреагировал на возможное возвращение Кличко?
Украинский боксер в интервью Ready to Fight заявил, что лично готов организовать тренировочный лагерь для Владимира Кличко.
"Если он позвонит, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз. Относительно видео со спаррингом. Я бы с огромным удовольствием посмотрел реванш Кличко против Фьюри. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя", – сказал Усик.
Возвращение Кличко на ринг: что известно?
Последний бой в карьере "Доктора Стального Молота" состоялся в 2017 году. Тогда Кличко уступил британскому боксеру Энтони Джошуа и завершил карьеру.
Однако длительное время в СМИ пишут о возобновлении выступлений бывшим боксером. А недавно Владимир продемонстрировал отличную форму, проведя спарринг с 26-летним боксером Дмитрием Ловчинским.
Ранее Арнольд Хегай высказался о возвращении Кличко на ринг. Украинский боксер назвал оптимального соперника для "Доктора Стального Молота".