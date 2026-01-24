Украинский боксер Арам Фаниян в интервью vRINGe высказался относительно перспектив Усика в США. По его мнению, поединки за океаном положительно повлияют на имидж чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

Каких соперников предлагают Усику?

Фаниян предположил, что Усик станет большой звездой в США, если победит таких местных бойцов, как Деонтей Уайлдер и Джейк Пол.

Мне кажется, он уже звезда мирового масштаба, но поскольку в США он дрался всего несколько раз, теперь, появившись там в статусе трижды абсолютного чемпиона мира, это будет только плюс к его имиджу. Думаю, если Усик победит Уайлдера, а затем, теоретически, встретится с Джейком Полом, он станет большой звездой и в Америке

– сказал чемпион WBO Global в первом полусреднем весе.

Другое мнение высказал эксперт и комментатор DAZN Аде Оладипо. Он заявил, что Усику не стоит драться против Уайлдера, ведь этот поединок вряд ли интересен американской аудитории. Специалист призвал украинца принять вызов Агита Кабаэла.

Что известно о боях Усика в США?