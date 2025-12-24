Промоутер Эдди Хирн отреагировал на слова хейтеров, которые утверждают, что этот бой Джейка Пола против Энтони Джошуа был договорным. Функционер заверил, что это была настоящая битва, ведь в договорных встречах боксер не ломает сопернику челюсть, передает 24 Канал со ссылкой на Ариэля Хельвани.

Смотрите также Весь самолет в деньгах и оружии: Пол похвастался эпатажной фотографией после поражения от Джошуа

Пол может закончить карьеру боксера?

Хирн предположил, что после такого боя Пол больше никогда не сможет боксировать. В то же время Эдди добавил, что Джошуа хотел попасть в Джейка как можно быстрее, чем аж в шестом раунде. Авторитетный промоутер надеется на восстановление блогера и его возвращение в ринг.

Он, возможно, больше никогда не сможет боксировать. Об этом почти никто не говорит. Люди думают, что это просто – тебе соединяют челюсть проводами, закручивают несколько винтов и ты идешь дальше. Но было много бойцов, которые ломали челюсть и больше никогда не выходили в ринг. И да, "ну нет, тот момент может и был настоящим, но все остальное...будто мы тут актеры. Все было на 100 процентов реально. Не было никакой стратегии, никакого соглашения, никакого сценария,

– сказал Хирн.

Что со здоровьем Пола?

После боя Джейк был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали перелом челюсти в двух местах. После чего Полу провели операцию, удалив несколько зубов и вставив титановые пластины.

В соцсетях появлялись фото из больничной палаты, где Пол лежал с кислородной маской. Джейк не может спокойно есть, поэтому все вынужден перебивать в жидкость.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия сотрясения мозга у Пола, ведь тот не является профессиональным боксером. Он спрогнозировал, что восстановление Джейка может составить 6 – 8 недель.

Сколько Пол заработал за бой против Джошуа?