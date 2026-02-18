Во время общения с IFL TV известный британец, на счету которого победа против Виталия Кличко, сказал, что смог бы "разгадать" украинца. Льюис выразил сожаление, что соревновался не в эту эпоху бокса.

Что Леннокс Льюис сказал об Усике?

Леннокс щедро похвалил 39-летнего чемпиона из Украины, назвав его лучшим боксером современности. Он подчеркнул такие сильные стороны Усика, как неуловимость, движение по рингу и избегание ударов, что делает сложной задачу победить его.

Однако Льюис все же удивлен, что до сих пор ни один спортсмен не смог одолеть непобедимого украинца.

Я жалею, что не бьюсь в эту эпоху, потому что мне очень хотелось бы побоксировать с ним. Я не понимаю, почему никто не может его разгадать – я бы смог это сделать. Усик – лучший в этой эпохе, и он делает правильные вещи,

– сказал британец.

Это интересно. По данным BoxRec, Льюис победил каждого соперника, с которым выходил в ринг, взяв реванши за два поражения в карьере – от Макколла и Рахмана. Он также стал вторым в истории трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе после Мухаммеда Али. Это достижение впоследствии повторили Виталий Кличко и Эвандер Холифилд.

Добавим, что Льюис недавно назвал Джека Джонсона и Мухаммеда Али самыми выдающимися супертяжеловесами в истории, разместив себя на третьем месте.

