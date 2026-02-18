Во время общения с IFL TV известный британец, на счету которого победа против Виталия Кличко, сказал, что смог бы "разгадать" украинца. Льюис выразил сожаление, что соревновался не в эту эпоху бокса.
Смотрите также "Денежная корова": Фьюри сделал дерзкое заявление относительно Усика
Что Леннокс Льюис сказал об Усике?
Леннокс щедро похвалил 39-летнего чемпиона из Украины, назвав его лучшим боксером современности. Он подчеркнул такие сильные стороны Усика, как неуловимость, движение по рингу и избегание ударов, что делает сложной задачу победить его.
Однако Льюис все же удивлен, что до сих пор ни один спортсмен не смог одолеть непобедимого украинца.
Я жалею, что не бьюсь в эту эпоху, потому что мне очень хотелось бы побоксировать с ним. Я не понимаю, почему никто не может его разгадать – я бы смог это сделать. Усик – лучший в этой эпохе, и он делает правильные вещи,
– сказал британец.
Это интересно. По данным BoxRec, Льюис победил каждого соперника, с которым выходил в ринг, взяв реванши за два поражения в карьере – от Макколла и Рахмана. Он также стал вторым в истории трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе после Мухаммеда Али. Это достижение впоследствии повторили Виталий Кличко и Эвандер Холифилд.
Добавим, что Льюис недавно назвал Джека Джонсона и Мухаммеда Али самыми выдающимися супертяжеловесами в истории, разместив себя на третьем месте.
Кто может победить Усика?
В 2013 году Усик начал карьеру в профессиональном боксе и провел 24 поединка, выиграв все. В свое время украинец назвал Тайсона Фьюри своим самым тяжелым соперником, хоть и победил британца дважды.
В то же время известный катмен из Канады Расс Анбер, который также сотрудничает с украинцем, сказал, что самым сложным оппонентом боксера был Дерек Чисора из Великобритании. Украинец смог одолеть бойца решением судей в 2020 году.
Интересно, что Чисора в свое время рассказывал о том, что команда Усика считала, что он проиграл этот поединок. Британец убеждает, что выиграл по крайней мере половину боя против украинца.
Теперь же победу над чемпионом мира пророчит еще одному британцу – перспективному боксеру Мозесу Итауми. Тренер Дон Чарльз считает, что Итаума может одолеть Усика, если тот не завершит карьеру.
В конце концов, Даниэль Дюбуа, которого Усик сумел дважды победить, не оставляет надежд, что сможет стать первым, кто нанесет поражение боксеру из Крыма.