Фьюри считает, что 39-летний Усик не будет драться с Кабаэлом, сообщает IFL TV. Боксер из Британии сказал, что такое противостояние никого не заинтересует, а потому не принесет доходов бойцам.

Что Фьюри сказал о бое Усик – Кабаел?

Хотя Фьюри отметил, что Кабаел заслуживает шанс против Усика, по его мнению, украинец не согласится на поединок именно из-за низкого интереса.

Тайсон, который в апреле вернется на ринг, чтобы встретиться с россиянином Арсланбеком Махмудовым, добавил, что боксерам-чемпионам, которые привыкли к высоким гонорарам, сложно себя мотивировать на поединки, как Усик – Кабаел.

И если не будет больших денег, я не вижу, как он (Усик – 24 Канал) это сделает. Пока кто-то не выложит большую гору денег на стол и не скажет: "Хорошо, ребята, деритесь друг с другом!",

– заявил британец.

Возможен ли бой Усика с Кабаэлом?