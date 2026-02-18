Під час спілкування з IFL TV відомий британець, на рахунку якого перемога проти Віталія Кличка, сказав, що зміг би "розгадати" українця. Льюїс висловив жаль, що змагався не в цю епоху боксу.

Що Леннокс Льюїс сказав про Усика?

Леннокс щедро похвалив 39-річного чемпіона з України, назвавши його найкращим боксером сучасності. Він підкреслив такі сильні сторони Усика, як невловимість, рух по рингу та уникання ударів, що робить складним завдання перемогти його.

Проте Льюїс все ж здивований, що досі жоден спортсмен не зміг здолати непереможного українця.

Я шкодую, що не б'юся в цю епоху, бо мені дуже хотілося б побоксувати з ним. Я не розумію, чому ніхто не може його розгадати – я б зміг це зробити. Усик – найкращий у цій епосі, і він робить правильні речі,

– сказав британець.

Це цікаво. За даними BoxRec, Льюїс переміг кожного суперника, з яким виходив у ринг, узявши реванші за дві поразки в кар'єрі – від Макколла і Рахмана. Він також став другим в історії триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі після Мухаммеда Алі. Цей здобуток згодом повторили Віталій Кличко та Евандер Холіфілд.

Додамо, що Льюїс нещодавно назвав Джека Джонсона та Мухамеда Алі найвидатнішими надважковаговиками в історії, розмістивши себе на третьому місці.

