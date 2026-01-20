Сергей Лапин, директор Усика, высказался относительно будущего боя украинца против Уайлдера. Об этом сообщает talkSPORT.
Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?
Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры по организации боя Усик – Уайлдер. Однако никаких договоренностей и решений относительно поединка нет.
По его словам, команда украинца пытаются действовать спокойно и профессионально. Лапин отметил, когда будут согласованы все детали, тогда они обо всем объявят официально.
Мы рассматриваем только самые большие и логичные варианты – поединки, которые действительно создают событие, а не просто еще одно имя. В разговорах фигурируют несколько топовых супертяжеловесов, но шортлист меняется в зависимости от поясов, сроков, дат и структуры трансляций. Наша позиция проста: если это будет бой, он должен быть большим,
– сказал Сергей.
Ранее появилась информация что Уайлдер проведет бой перед противостоянием с Усиком. Он будет драться против опытного боксера.
С кем может подраться Уайлдер?
По информации Brunch Boixng, Уайлдер будет драться против Дерека Чисоры перед боем с Усиком. О о проведении поединка объявят на следующей неделе на пресс-конференции в Лондоне.
Как сообщает источник, бой состоится в Великобритании. В то же время поединок с Усиком остается в планах, но состоится, вероятно в конце июля – начале августа этого года.
Какие последние новости о бое Усик – Уайлдер?
Британские СМИ недавно распространили данные о бое Усик – Уайлдер. Бой может состояться в Сан-Франциско в июле 2026 года.
Недавно в WBC рассказали, почему Усику позволили защищать титул в бою с Уайлдером.
Также ранее украинец объяснил, почему решил драться именно против американского боксера.