Сергей Лапин, директор Усика, высказался относительно будущего боя украинца против Уайлдера. Об этом сообщает talkSPORT.

Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры по организации боя Усик – Уайлдер. Однако никаких договоренностей и решений относительно поединка нет.

По его словам, команда украинца пытаются действовать спокойно и профессионально. Лапин отметил, когда будут согласованы все детали, тогда они обо всем объявят официально.

Мы рассматриваем только самые большие и логичные варианты – поединки, которые действительно создают событие, а не просто еще одно имя. В разговорах фигурируют несколько топовых супертяжеловесов, но шортлист меняется в зависимости от поясов, сроков, дат и структуры трансляций. Наша позиция проста: если это будет бой, он должен быть большим,

– сказал Сергей.

Ранее появилась информация что Уайлдер проведет бой перед противостоянием с Усиком. Он будет драться против опытного боксера.

С кем может подраться Уайлдер?

По информации Brunch Boixng, Уайлдер будет драться против Дерека Чисоры перед боем с Усиком. О о проведении поединка объявят на следующей неделе на пресс-конференции в Лондоне.

Как сообщает источник, бой состоится в Великобритании. В то же время поединок с Усиком остается в планах, но состоится, вероятно в конце июля – начале августа этого года.

Какие последние новости о бое Усик – Уайлдер?