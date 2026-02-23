Спортсмен рассказал, что видел Кличко во время спаррингов в Броварах перед своим предпоследним поединком в январе 2025 года, сообщает Sport-express.ua. По словам Постола, Владимир тренируется каждый день и поддерживает форму.

Что Постол сказал о возвращении Кличко?

По мнению Виктора, Владимир Кличко может провести еще один поединок, однако не с топ-боксером супертяжелого веса. Он предположил, что легендарный экс-чемпион мира может посвятить бой своему 50-летию.

Владимир каждый день тренируется, поддерживает форму. Видимо, я так думаю, еще один поединок он проведет. Не с топовым бойцом, но побоксирует. А, возможно, и нет. Я не знаю. Вполне вероятно, что этот матч он устроит до 50 лет и скажет: "Все",

– сказал Постол.

Обратите внимание. Кличко-младший будет праздновать свой 50-й день рождения уже 25 марта.

Возвращение Кличко: что известно на данный момент?

Как говорится на сайте BoxRec, карьера Кличко на профессиональном ринге длилась с 1996 до 2017 года. За это время он провел 69 поединков, одержав 64 победы. В пассиве спортсмена 5 поражений, два из которых произошли в конце его карьеры в поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Несмотря на то, что Кличко почти 9 лет назад завершил карьеру, часто в СМИ появлялись слухи о вероятном возвращении 49-летнего украинца. Владимир якобы стремится побить рекорд Джорджа Формана, который в 46 лет стал самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе.

В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" легендарный спортсмен не подтвердил и не опроверг возможность возвращения в бокс. Также он время от времени подогревает слухи о камбэке, демонстрируя видео с тренировок.

