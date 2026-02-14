Об этом в интервью ютуб-канала "Тайк Майсон" сообщил украинский тренер Джошуа – Егор Голуб. Британский боксер до сих пор никогда не был в Украине.

Что известно о поездке Джошуа в Украину?

Голуб рассказал, что спортсмен из Британии постоянно интересуется войной в Украине. По его словам, Джошуа планирует поездку несмотря на российскую агрессию.

Он никогда здесь не был, говорит: "Хочу посмотреть". Говорю: "Приезжай. Встретим, покажем". Говорю: "У нас война", а он: "Да ничего страшного". – "Да нет, чувак, это страшно порой бывает". – "Ничего страшного, приду",

– сказал Голуб.

Тренер также прокомментировал фото Джошуа с флагом Украины с логотипом спецподразделения ГУР "Артан", которое боксер сделал после победы над Джейком Полом.

Голуб заверил, что не имеет отношения к этому фото и не знает, когда британец подписывал флаг.

Что известно о Джошуа?