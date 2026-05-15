Официально известно, что Джошуа перед встречей с Фьюри проведет другой поединок 25 июля в Саудовской Аравии – против Кристиана Пренги. В этот же день на ринг может выйти и Тайсон, рассказал Sky Sports промоутер Эдди Хирн.

Состоится ли бой Фьюри на шоу Джошуа?

Представитель Джошуа заявил, что для него не будет проблемой, если 37-летний Фьюри выступит на шоу Джошуа – Пренга в Саудовской Аравии. Но он объяснил, что это зависит от решения инвестора Турки Аль-Шейха, который организовывает поединок Джошуа – Фьюри.

Хирн предположил, что для Тайсона может быть проблемой драться в одном шоу с его будущим соперником.

Кто станет соперником Фьюри?

В 2024 году Фьюри решил завершить карьеру после двух поражений Александру Усику, однако вернулся на ринг 11 апреля 2026 года и победил Арсланбека Махмудова. Цель Тайсона не только бой с Джошуа, но и реванш с Усиком.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона, в комментарии The Sun сообщил, что Тайсон проведет промежуточный бой перед тем, как драться с Джошуа.

Он объяснил, что британец также хочет "размяться" перед поединком против "Эй-Джея", чтобы его пауза без боев не длилась 7 – 8 месяцев.

Хотя имя следующего соперника Фьюри официально не известно, однако Уоррен заверил, что это точно не будет бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис.

В то же время Эдди Хирн считает, что соперником Тайсона будет кто-то значительно слабее Махмудова, которого Фьюри одолел только решением судей.

Промоутер не отрицает, что "Цыганский король" может подраться с Дэвидом Алленом, если тот 16 мая победит Филипа Хрговича из Хорватии. Однако он считает, что такой поединок будет определенным риском для Тайсона.

Почему Джошуа и Фьюри проводят промежуточные бои?

Оба боксера имели длительный перерыв без профессиональных поединков. Если Фьюри после временной паузы в карьере не проводил боев почти 2 года, то Джошуа постигла трагедия.

В декабре 2025 года он попал в смертельную аварию в Нигерии, в которой потерял двух друзей и тренеров. После этого Энтони понадобилось время, чтобы морально восстановиться.

Поэтому, оба бойца предпочитают провести промежуточные бои, чтобы вернуть себе нужный тонус и подойти к очному противостоянию в лучшей форме.

Например, Эдди Хирн объяснил, что для Джошуа выбрали в соперники Пренгу, чтобы спортсмен почувствовал в себе уверенность. Хотя Кристиан и может создать проблемы британцу, однако его все же считают посредственным боксером.

Впрочем, бывший чемпион мира и эксперт Карл Фрэмптон в комментарии бывший чемпион мира и эксперт Карл Фрэмптон в комментарии TalkSPORT Boxing заявил, что для Джошуа бой с албанцем – это риск.

По его словам, существует риск, что Энтони получит травму или даже случайно проиграет.

Эксперт уверен, что "Эй-Джей" должен победить Пренгу, однако сказал, что поражение Энтони в этом бою поставит под серьезный вопрос встречу с Фьюри.

Что известно о предстоящем бое Фьюри – Джошуа?

Противостояние боксеров – это один из самых ожидаемых поединков в мировом боксе за предыдущие 10 лет несмотря на то, что британцы не имеют чемпионских титулов.

Что Фьюри, что Джошуа доминировали в супертяжелом весе на определенном отрезке своих карьер, однако их пути постоянно расходились. Теперь же реализовать мечты болельщиков и организовать бой звезд британского бокса решил Турки.

Авторитетный журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что противостояние состоится в четвертом квартале 2026 года. И инвестор Турки развеял все спекуляции. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений отметил, что ни место, ни дата поединка до сих пор не определены.

Также известно, что стороны заключили контракт только на один бой, то есть реванш – не предусмотрен.

Добавим, что неожиданным препятствием в организации битвы может стать известная певица Дуа Липа. По данным СМИ, Турки хочет, чтобы артистка выступила на его шоу. Известно, что Дуа Липа отказалась от предложения, что якобы может сорвать противостояние.