Ирландский боксер поделился своими мыслями в ютуб-канале OOOSCH TV относительно предстоящего поединка.

Что сказал Фьюри о предстоящем бое с Махмудовым?

Он заявил, что планирует не только победить, но и получить удовольствие от боя.

По словам спортсмена, он намерен действовать провокационно в ринге – дразнить соперника, экспериментировать со стойкой и психологически давить. Фьюри убежден, что сможет вывести оппонента из равновесия, после чего попытается завершить бой нокаутом.

Я собираюсь получать удовольствие. Я буду дебоширить, опускать руки, держать их за спиной и дразнить его. Он начнет раздражаться, и потом я его нокаутирую,

– заявил боксер.

В то же время боксер признал, что его соперник обладает чрезвычайно сильным и опасным ударом. Один точный удар может иметь серьезные последствия, поэтому в ринге необходимо оставаться максимально сосредоточенным и осторожным.

Конечно, он имеет мощный и очень опасный удар. Если он попадет как следует, то может убить. Поэтому нужно быть максимально собранным в каждом таком поединке,

– сказал Фьюри.

