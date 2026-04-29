Після того, як про повернення Джошуа стало відомо офіційно, до британця звернувся об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик. Українець залишив послання боксеру у своїх соцмережах.
Що Усик сказав Джошуа?
Український боксер, який тренувався разом з Ентоні в Іспанії, опублікував фото біля стіни з малюнком українського прапора.
Поруч із ним прикріплена вирізка з постера із зображенням Джошуа та написом: "AJ. You can. Undisputed. 2027 "G" ("Ей-Джей. Ти можеш. Абсолютний чемпіон. 2027).
Просто працюй, жодних відмовок,
– написав Усик у дописі, тегнувши акаунт Джошуа у соцмережі.
Що відомо про повернення Джошуа?
- У понеділок, 27 квітня, 36-річний Джошуа у своєму інстаграмі підтвердив, що повертається на ринг після смертельної аварії у Нігерії, яка сталася наприкінці 2025 року Спортсмен уклав угоду на кілька боїв, а його першим суперником стане албанець Пренга.
- Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Джошуа та Ф'юрі підписали угоду на бій. За його інформацією, поєдинок має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.
- Френк Воррен, промоутер Тайсона, зазначив, що зустріч, швидше за все, відбудеться у жовтні, інформує TalkSPORT.
- Нагадаємо, що Ф'юрі також повернувся у бокс цього року, коли у квітні переміг Арсланбека Махмудова з Росії. "Циганський король" перервав боксерську пенсію після того, як у 2024 році програв Олександру Усику.
- Як пише Sky Sports, Джошуа та Ф'юрі, – це два найвідоміші імена британського боксу. Їх бій – найбільш очікувана подія у світі боксу.