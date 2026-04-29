Після того, як про повернення Джошуа стало відомо офіційно, до британця звернувся об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик. Українець залишив послання боксеру у своїх соцмережах.

Що Усик сказав Джошуа?

Український боксер, який тренувався разом з Ентоні в Іспанії, опублікував фото біля стіни з малюнком українського прапора.

Поруч із ним прикріплена вирізка з постера із зображенням Джошуа та написом: "AJ. You can. Undisputed. 2027 "G" ("Ей-Джей. Ти можеш. Абсолютний чемпіон. 2027).

Просто працюй, жодних відмовок,

– написав Усик у дописі, тегнувши акаунт Джошуа у соцмережі.

Що відомо про повернення Джошуа?