Ф'юрі виявився активним користувачем штучного інтелекту. А також продемонстрував почуття гумору і обізнаність в англійському футболі, пише BBC.
Який світовий рекорд приписав собі Тайсон Ф'юрі?
Ф'юрі, від якого журналісти завжди очікують одіозної поведінки і гучних заяв, потішив пресу роздумами про те, що саме він у боксі – найбільш прибутковий боєць.
Рано чи пізно усім цим чемпіонам в алфавітному порядку доведеться битися зі мною. Їх переслідуватимуть і знищуватимуть. З ким їм треба виходити в ринг, щоб заробити? Це я тут money man,
– вихвалявся Ф'юрі.
Тайсон переконаний, що до кінця року власники поясів благатимуть його на колінах погодитися на поєдинок. Адже він, виявляється, єдиний боксер, хто проведе вже шостий поспіль бій на стадіонах – принаймні, якщо вірити chatGPT, з яким Ф'юрі спілкувався щодо такого своєрідного рекорду.
Британець також відзначив, що не бився вдома з грудня 2022 року, проводячи поєдинки в Саудівській Аравії. Тож повернення має стати особливим.
Сподіваюсь, що битимусь краще, ніж грає Тоттенгем, бо вони останнім часом повне сміття,
– рубанув Ф'юрі.
Що робитиме Ф'юрі після бою з Махмудовим?
- Попри сміливі заяви Тайсона, його гонорар за бій з росіянином не підтверджує заяви про статус money man – за даними GiveMeSport, це 25 мільйонів доларів.
- У випадку поразки Ф'юрі стверджував, що остаточно завершить професійну кар'єру і більше не повернеться на ринг.
- Британець заявив, що відновити виступи його спонукала автокатастрофа, у якій ледь не загинув Ентоні Джошуа – і саме "Ей-Джей" міг би стати його наступним опонентом.
- Бажання Олександра Усика завершити кар'єру трилогією із Ф'юрі Тайсон зустрів нецензурною лайкою.