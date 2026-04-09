Ф'юрі зараз зосереджений на протистоянні з Арсланбеком Махмудовим, яке відбудеться 11 квітня у Лондоні на арені "Тоттенгем Хотспуг Стедіум". Проте в інтерв'ю журналу The Ring британець дав зрозуміти, що у його майбутньому є місце для інтриги.

Чи хоче Ф'юрі проводити ще один бій з Олександром Усиком?

Журналіст запитав Тайсона, чи має той що сказати Олександру Усику щодо ймовірного третього бою між боксерами.

Запитання викликало у Ф'юрі посмішку. Він пожартував, що передбачав такий розвиток подій.

Люди скажуть, що я як Нострадамус. Скоро так і буде, правда? Що я скажу? Та хай він іде на***. Ось що я скажу,

– хамовито видав "Циганський король".

Попри такий випад у бік українця, Ф'юрі перейшов на значно спокійніший тон, коли мова пішла про співпрацю між Усиком та Ентоні Джошуа. Тайсон побажав своїм опонентам у хевівейті успіху, визнавши, що робота в парі з іншим боксером свого часу допомогла і йому, тож "кожен має на це право".

