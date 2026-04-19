Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа, Едді Хірн, прокоментував сумніви телеведучого Саймона Джордана щодо статусу боксера. Хірн детально пояснив, яке значення він надає цьому терміну, повідомляє Boxing News 24.

Що сказав Хірн про Джошуа?

Хірн впевнений, що у світі боксу важко знайти популярнішого за Джошуа.

Назвіть мені зараз ім'я у цьому виді спорту, більш відоме, ніж Ентоні Джошуа. Я такого не бачу. Отже, ви орендодавець

– заявив Хірн.

Промоутер також нагадав про недавню перемогу Джошуа над Джейком Полом, відзначивши масштаб трансляції бою на Netflix і фінансовий успіх бою, який приніс "десятки мільйонів доларів".

Віддай належне орендодавцю, і якщо будеш хорошим хлопцем – ми дамо тобі трохи нерухомості в оренду

– додав він.

Що відомо про пропозицію Ф'юрі стосовно бою з Джошуа?