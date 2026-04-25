В комментарии iFL TV руководитель Matchroom Boxing анонсировал, что Джошуа в июле проведет промежуточный бой перед тем, как встретиться с Фьюри. По его словам, место для обоих поединков "Эй-Джея" будет решать известный инвестор Турки Аль аш-Шейх, который финансирует встречу с Тайсоном.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри?

Хирн не исключает, что поединки Джошуа могут пройти в Ирландии на стадионе "Кроук Парк" или в Саудовской Аравии. Впрочем, он надеется, что встреча с Фьюри состоится в Британии.

Он (Турки – 24 Канал) также хочет творить историю, поэтому не запихнет его в какое-то случайное место. Он хочет дать фанатам то, чем этот бой является на самом деле – крупнейшим событием в истории нашей страны. Я надеюсь, что это будет в Великобритании, но счета оплачиваю не я, поэтому не могу дать точный ответ,

– сказал промоутер.

Хирн также сообщил, что сейчас обсуждает финальные детали соглашения о возвращении Джошуа на ринг и бой с Фьюри. Он обмолвился, что встреча "Эй-Джея" и "Цыганского короля" может состояться в ноябре.

Кроме того, промоутер не исключает, что противостояние Джошуа и Фьюри покажет платформа Netflix.

"Мы обсудим эти детали, когда будем финализировать соглашение, чтобы все были довольны – так же как мы это сделали с боем против Джейка Пола", – резюмировал Хирн.

Джошуа – Фьюри: больше деталей о боксерах

Фьюри

Тайсон Фьюри поставил свою карьеру на паузу в 2024 году после того, как дважды проиграл Александру Усику. 11 апреля 2026 года "Цыганский король" вернулся в бокс, одержав уверенную победу над Арсланбеком Махмудовым.

Сразу после поединка Тайсон бросил вызов на бой Джошуа, который приехал посмотреть поединок. Находясь на стадионе в Лондоне, "Эй-Джей" не дал четкого ответа, будет ли драться против своего земляка, но промоутер Хирн впоследствии подтвердил переговоры.

Джошуа

Что касается Джошуа, то спортсмен предыдущий бой провел в декабре 2025 года и легко нокаутировал блогера Джейка Пола. После поединка он поехал на малую родину в Нигерию, где попал в смертельную аварию и потерял двух друзей.

В результате трагедии боксер поставил карьеру на паузу, однако теперь готовится к возвращению на ринг вместе с Усиком, который свой следующий бой проведет 23 мая против Рико Верховена.

Добавим, что Эдди Хирн в комментарии The Ring заявил, что Усик может положительно повлиять на Джошуа и вывести Энтони на другой уровень.