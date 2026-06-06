Промоутер Фрэнк Уоррен высказал свое мнение относительно ожидаемого мегафайта между двумя британскими экс-чемпионами мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает Boxing News 24.
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Что сказал Уоррен о бое Джошуа – Фьюри?
Глава компании Queensberry Promotions убежден, что его клиент получит досрочную победу благодаря психологической уязвимости соперника после его недавнего поражения.
Над Джошуа висит тень того, что произошло в бою с Даниэлем Дюбуа. Он будет очень уязвимым, если пропустит удар. Я думаю, что победит Тайсон. Думаю, Фьюри просто нокаутирует его,
– заявил Уоррен.
Промоутер отметил, что уверенность в таком результате ему дал именно последний перформанс Энтони на ринге. По словам Уоррена, Фьюри способен повторить успех Дюбуа еще быстрее.
Вы видели, как Джошуа дрался с Дюбуа? Вот почему я так уверен. Я знал, что Даниэль это сделает, и он это сделал. Убежден, что Тайсон повторит это в кратчайшие сроки, как только нащупает слабое место соперника,
– подытожил менеджер.
Состоится ли бой Джошуа против Фьюри?
Поединок запланирован на четвертый квартал 2026 года, а трансляцию события обеспечит стриминговая платформа Netflix. По слухам, одним из условий проведения шоу является выступление певицы Дуа Липы перед его началом.
Перед поединком оба боксера примут участие в подготовительных боях летом: Джошуа встретится с албанцем Кристианом Пренгой 25 июля в Эр-Рияде, а Фьюри проведет промежуточный бой 1 августа в Дублине, имя его соперника пока не объявлено.