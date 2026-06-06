Промоутер Френк Воррен висловив свою думку щодо очікуваного мегафайту між двома британськими ексчемпіонами світу у надважкій вазі. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Що сказав Воррен про бій Джошуа – Ф'юрі?

Голова компанії Queensberry Promotions переконаний, що його клієнт здобуде дострокову перемогу завдяки психологічній вразливості суперника після його нещодавньої поразки.

Над Джошуа висить тінь того, що сталося в бою з Даніелем Дюбуа. Він буде дуже вразливим, якщо пропустить удар. Я думаю, що переможе Тайсон. Гадаю, Ф'юрі просто нокаутує його,

– заявив Воррен.

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Промоутер зазначив, що впевненість у такому результаті йому дав саме останній перформанс Ентоні на рингу. За словами Воррена, Ф'юрі здатен повторити успіх Дюбуа ще швидше.

Ви бачили, як Джошуа бився з Дюбуа? Ось чому я такий впевнений. Я знав, що Даніель це зробить, і він це зробив. Переконаний, що Тайсон повторить це в найкоротший термін, як тільки намацає слабке місце суперника,

– підсумував менеджер.

Чи відбудеться бій Джошуа проти Ф'юрі?