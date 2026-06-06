Промоутер Френк Воррен висловив свою думку щодо очікуваного мегафайту між двома британськими ексчемпіонами світу у надважкій вазі. Про це повідомляє Boxing News 24.
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Що сказав Воррен про бій Джошуа – Ф'юрі?
Голова компанії Queensberry Promotions переконаний, що його клієнт здобуде дострокову перемогу завдяки психологічній вразливості суперника після його нещодавньої поразки.
Над Джошуа висить тінь того, що сталося в бою з Даніелем Дюбуа. Він буде дуже вразливим, якщо пропустить удар. Я думаю, що переможе Тайсон. Гадаю, Ф'юрі просто нокаутує його,
– заявив Воррен.
Промоутер зазначив, що впевненість у такому результаті йому дав саме останній перформанс Ентоні на рингу. За словами Воррена, Ф'юрі здатен повторити успіх Дюбуа ще швидше.
Ви бачили, як Джошуа бився з Дюбуа? Ось чому я такий впевнений. Я знав, що Даніель це зробить, і він це зробив. Переконаний, що Тайсон повторить це в найкоротший термін, як тільки намацає слабке місце суперника,
– підсумував менеджер.
Чи відбудеться бій Джошуа проти Ф'юрі?
Поєдинок запланований на четвертий квартал 2026 року, а трансляцію події забезпечить стрімінгова платформа Netflix. За чутками, однією з умов проведення шоу є виступ співачки Дуа Ліпи перед його початком.
Перед поєдинком обоє боксерів візьмуть участь у підготовчих боях влітку: Джошуа зустрінеться з албанцем Крістіаном Пренгою 25 липня в Ер-Ріяді, а Ф'юрі проведе проміжний бій 1 серпня в Дубліні, ім'я його суперника поки не оголошено.