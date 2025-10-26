Вордлі в 11 раунді нокаутував Паркера. Френк Воррен розповів, чи битиметься Фабіо проти Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

Чи відбудеться бій Усик – Вордлі?

Френк Воррен наголосив, що Фабіо Вордлі хоче битися проти Олександра Усика, тому бій відбудеться. Промоутер підкреслив, що британець правий, кажучи, що це 36-хвилинний бій, але йому потрібна лише одна секунда.

Воррен заявив, що він був у захваті, дивлячись на Вордлі, який не мав аматорської кар'єри та вийшов битися проти колишнього чемпіона світу. Промоутер наголосив, що Іпсвіч має пишатися Фабіо, адже він показав феноменальну виставу.

Бій, від якого не можна було відірватися. Обидва виклалися на повну. Це історія, якої я ще ніколи не бачив у боксі. Все дуже просто: Олександр – великий чемпіон, його наступний бій буде проти Фабіо Вордлі за всі чотири пояси. І він це заслужив своєю сьогоднішньою виставою,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик мав битися проти Джозефа Паркера за титул WBO. Проте новозеландець вирішив спочатку зустрітися з Вордлі через відтермінування бою з українцем.

Що відомо про Фабіо Вордлі?