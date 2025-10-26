Уордли в 11 раунде нокаутировал Паркера. Фрэнк Уоррен рассказал, будет ли драться Фабио против Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

Состоится ли бой Усик – Уордли?

Фрэнк Уоррен отметил, что Фабио Уордли хочет драться против Александра Усика, поэтому бой состоится. Промоутер подчеркнул, что британец прав, говоря, что это 36-минутный бой, но ему нужна лишь одна секунда.

Уоррен заявил, что он был в восторге, глядя на Уордли, который не имел любительской карьеры и вышел драться против бывшего чемпиона мира. Промоутер отметил, что Ипсвич должен гордиться Фабио, ведь он показал феноменальное представление.

Бой, от которого нельзя было оторваться. Оба выложились на полную. Это история, которой я еще никогда не видел в боксе. Все очень просто: Александр – великий чемпион, его следующий бой будет против Фабио Уордли за все четыре пояса. И он это заслужил своим сегодняшним представлением,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Александр Усик должен был драться против Джозефа Паркера за титул WBO. Однако новозеландец решил сначала встретиться с Уордли из-за отсрочки боя с украинцем.

Что известно о Фабио Уордли?