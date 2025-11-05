Стороны боксеров не уложились в указанный дедлайн, последний день которого истек 22 октября. Поэтому теперь бой Даниэля Дюбуа против Фрэнка Санчеса поставлен на промоутерские торги, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Стоит внимания "Не конец света": промоутер раскрыл планы Дюбуа после поражения от Усика

Почему бой Дюбуа – Санчес выставили на торги?

Отметим, что победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым полноценно владеет Александр Усик. Дюбуа может получить свой третий шанс, чтобы попробовать победы непобедимого украинского чемпиона.

Интересно, что ранее Джозеф Паркер в интервью Sky Sports заявил, что хочет подраться против Дюбуа. Новозеландский боксер отметил, что у него остались незавершенные дела с "Динамитом", поскольку их бой в феврале 2025 года сорвался из-за болезни Даниэля. В том бою Дюбуа заменил Мартин Баколе, который был нокаутирован уже во втором раунде.

"У нас остались незавершенные дела с Дюбуа, и если он хочет провести этот бой – мы точно можем это сделать. Нет смысла избегать поединков. Кого бы против меня не поставили – я приму вызов. Очевидно, я уже близок к бою за титул чемпиона мира, но я не хочу просто сидеть и ждать", – заявлял Паркер.

Немецкий боксер Агит Кабаел также в конце октября вызвал на бой Дюбуа.

Какие последние новости о Даниэле Дюбуа?